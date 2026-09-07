Китайский внедорожник сбил электровелосипедиста в Казани, ДТП попало на видео

Жесткое ДТП произошло сегодня утром на Оренбургском тракте в Казани. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, 37-летний водитель автомобиля BYD, двигаясь со стороны Танкового Кольца в направлении улицы Даурской, врезался в электровелосипед, перестроившийся в крайнюю левую полосу. Момент аварии и ее последствия попали на видео.

В результате ДТП пострадал 40-летний водитель электровелосипеда. Его доставили в медучреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.