news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 7 сентября 2026 15:07

Китайский внедорожник сбил электровелосипедиста в Казани, ДТП попало на видео

Читайте нас в
Телеграм
Китайский внедорожник сбил электровелосипедиста в Казани, ДТП попало на видео

Жесткое ДТП произошло сегодня утром на Оренбургском тракте в Казани. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, 37-летний водитель автомобиля BYD, двигаясь со стороны Танкового Кольца в направлении улицы Даурской, врезался в электровелосипед, перестроившийся в крайнюю левую полосу. Момент аварии и ее последствия попали на видео.

В результате ДТП пострадал 40-летний водитель электровелосипеда. Его доставили в медучреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.

#дтп в казани с пострадавшим #оренбургский тракт #госавтоинспекции казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Вражеские БПЛА угрожают восьми городам Татарстана

7 сентября 2026
Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

7 сентября 2026
Новости партнеров