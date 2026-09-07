Литературный стендап в Казани предварил «Пастернаковские чтения» в Менделеевске

Казанский парк «Черное озеро» вновь стал одной из площадок, предваряющих Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения». Накануне здесь представили литературный стендап «Слово. Юмор. Стиль», а уже 12–13 сентября основная программа фестиваля развернется в Менделеевске. Об этом сообщила пресс-служба Менделеевского района РТ.

Вечер на «Черном озере» посвятили литературному юмору. Стендап-комики Никита Никитин, Слава Трефилов и Марат Шамсевалиев подготовили номера на основе поэтических и прозаических текстов. Классические сюжеты, биографии писателей и вопросы интерпретации литературных произведений они переосмыслили с помощью современных трендов сатиры и юмора.

Стендап дополнили выступления современных поэтов Татарстана. Марк Янгубаев прочитал произведение своей мамы «Чудак и литавры». Поэт, прозаик и драматург, член Союза писателей России и Татарстана Ольга Журавлева обратилась в своем выступлении к стихам классиков, а семейный творческий дуэт Гульзаузеров представил авторские произведения под аккомпанемент гитары.

«Это очень уютная площадка для выступлений, здесь зритель очень близко, и это добрый зритель, который хорошо принимает», – поделилась впечатлениями Алла Гульзаузер.

Литературные события на «Черном озере» превратились уже в традиционный пролог к «Пастернаковским чтениям» в Менделеевске. Организаторы таким образом стремятся соединить классическую литературу с современными форматами.

«Мы хотим показать, что великая литература – это не только бронза памятников и пыльные полки. Наш фестиваль на „Черном озере“ – это мост между эпохами, где современный стендап доказывает, что темы классиков по-прежнему актуальны. По традиции „Черное озеро“ приглашает гостей на наш основной фестиваль в Менделеевск», – заметил глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

Основная программа IV Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения» пройдет в Менделеевске 12 и 13 сентября. Фестиваль посвящен памяти о «бондюжском» периоде жизни Бориса Пастернака.

В этом году среди хедлайнеров заявлены Нелли Уварова, Ксения Алферова, Ольга Воронина, Полина Кутепова, Дмитрий Захаров и Арсений Попов. На фестивальных площадках покажут спектакли с участием известных артистов и театральных коллективов. Посещение спектаклей будет бесплатным.

«Менделеевск стал местом встреч, местом, где люди находят себе друзей, единомышленников. Если вы хотите испытать новые эмоции, влюбиться, найти себе новых друзей, обязательно приезжайте в Менделеевск, это отличный город, а фестиваль – хороший повод, чтобы найти близких по духу», – пригласил заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин.

Фотографии предоставлены пресс-службой Менделеевского района