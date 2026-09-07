Рыбак Латыш рассказал, где осенью искать щуку и как ее поймать

Осенью щуку стоит искать у берега, где хищник находит корм и укрытия. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш.

Для такой рыбалки эксперт советует использовать живца, искусственная приманка в подобных местах может оказаться неэффективной. По его словам, щука выбирает участки с укрытиями и выжидает добычу.

«Сейчас щука стоит у берега, потому что там много малька. Она любит укрытия: кувшинки, коряги, траву, и не плавает за добычей, а затаивается и ждет. Тихие заводи с глубиной полтора метра – это ее любимые места. Забрасываете туда – и ждете поклевки», – посоветовал Латыш.

Эксперт добавил, что осенью щука активно нагуливает жир перед зимой. По его мнению, удачной может оказаться и ночная рыбалка: хищник, как и человек, предпочитает ложиться спать с полным желудком.