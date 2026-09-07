Казанцам предложат скидку за долгое ожидание такси

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Пассажиры «Яндекс Go» в Казани смогут получить скидку на поездку, если согласятся подождать автомобиль дольше обычного. Новая опция «Позже» будет появляться в периоды повышенного спроса на такси, сообщили в пресс-службе компании.

Сервис будет предлагать ее автоматически, в частности, во время пробок, сильного дождя или после крупных мероприятий. При выборе опции пассажир увидит примерное время ожидания и стоимость поездки.

В среднем машина при заказе с опцией «Позже» будет приезжать через 30–40 минут. Размер скидки составит около 30%, а в отдельных случаях может достигать 50%. При этом скидку «Яндекс Go» предоставит за свой счет – доход водителей от этого не изменится.

В компании рассчитывают, что распределение части заказов на более позднее время поможет снизить резкие колебания стоимости поездок. Они возникают в периоды, когда одновременно возрастает число заказов, а свободных автомобилей недостаточно.