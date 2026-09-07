Фестиваль семей участников спецоперации в Казани объединил более 400 гостей

В казанском культурном центре «Чулпан» состоялся первый фестиваль семей участников специальной военной операции «Сила единства: благодарность и поддержка», который объединил более 400 гостей. Для посетителей мероприятия подготовили секции с различными сервисами, выставку с портретами вернувшихся бойцов, а также большую детскую программу.

«Сегодня в республике создана целая система помощи ветеранам: от адаптации, реабилитации до переквалификации и трудоустройства. Общими усилиями делается всё, чтобы наши солдаты, офицеры не нуждались в каких-то дополнительных мерах [поддержки]», – заявил Почетный Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

Политик подчеркнул, что сегодняшний фестиваль стал еще одной мерой поддержки участников спецоперации и их семей. По словам Мухаметшина, опыт ветеранов востребован, в том числе в законодательной и общественной работе.

Он вручил ряд наград активистам волонтерского движения, участвующим в формировании и отправке партий помощи на фронт и в новые регионы.

Помимо творческих номеров от артистов и коллективов Татарстана, зрителям показали несколько видеороликов, посвященных социализации и адаптации ветеранов спецоперации, которые уже успешно выстраивают свою гражданскую жизнь.

«Неспроста мы назвали наш фестиваль „Сила единства: благодарность и поддержка“. Все вместе мы стараемся сделать все возможное для поддержки участников СВО и их семей, откликнуться на все их обращения. Особенно актуален сейчас вопрос трудоустройства, этим мы тоже занимаемся», – добавила председатель федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева.