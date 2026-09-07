Минуллина рассказала о результатах работы делегации Татарстана в Дубае

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала «Татар-информу» о работе делегации Татарстана в Дубае на выставке AIM Congress.

«Делегаты из 199 стран представлены на форуме, это 25 тыс. участников со всего мира. Мы провели результативные переговоры с представителями ОАЭ, Индии, Катара, Бахрейна, Омана и многих других стран только за один первый день работы на выставке. В непростой международной обстановке сохранение и укрепление внешних связей – это тонкая и сложная работа», – сообщила Минуллина.

AIM Congress – ежегодный международный инвестиционный форум, который с 2011 года проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Он открылся в Дубае сегодня, 7 сентября, и продлится до 9 сентября. AIM расшифровывается как Annual Investment Meeting – «Ежегодная инвестиционная встреча».

Форум объединяет представителей правительств, инвестфондов, банков, корпораций, инвестиционных агентств, стартапов и технологических компаний. Предварительно организаторы сообщили, что в форуме примут участие

более 20 тыс. участников из свыше чем 180 стран.

Делегацию Татарстана возглавляет Раис республики Рустам Минниханов, также участвует руководитель АИР РТ Талия Минуллина. Республика организовала стенд и представила участникам форума инвестиционный потенциал, а также «КазаньФорум-2027».