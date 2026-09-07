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Культура 7 сентября 2026 23:17

В России могут отказаться от практики предсеансовых показов голливудского кино

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В России могут отказаться от практики предсеансовых показов голливудского кино
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В России могут отказаться от практики предсеансового обслуживания в кинотеатрах. Об этом заявил руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) РФ Алексей Воронков, передает ТАСС.

«В России завершается практика предсеансового обслуживания», – заметил представитель отрасли.

Так называемое предсеансовое обслуживание позволяет зрителю купить билет на фильм, легально идущий в России, но перед сеансом якобы бесплатно посмотреть голливудскую картину. Схема помогает отечественным кинотеатрам показывать зарубежные ленты, не имеющие прокатного удостоверения в РФ.

Воронков также отметил, что выход фильмов «Дюна: Часть третья» и «Мстители: Доктор Дум» в российский прокат не запланирован «независимо от даты выхода отечественных картин».

Даже при гипотетическом достижении договоренностей с американскими правообладателями эти картины выйдут в российский прокат не ранее 1 апреля 2027 года, подчеркнул глава АВК.

#кино #кинопоказы #кинотеатры
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