В КГАСУ 17 сотрудников занесены на Электронную доску почета Татарстана

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Казанском государственном архитектурно-строительном университете 17 сотрудников получили свидетельства о занесении их имен на Электронную доску почета Татарстана. В церемонии приняли участие председатель Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Алексей Созинов, глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов и ректор вуза Рашит Низамов, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«В учреждении Электронной доски почета приняли участие более 4 тыс. предприятий. Всего в список тех, кто получает награждение, вошли около 15 тыс. человек. Главным основанием для того, чтобы инициировать такой проект, конечно, являются успехи нашей республики», – заметил в приветственном слове Алексей Созинов.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Парламентарий в своей речи отдельно остановился на социально-экономических показателях Татарстана. «Республика – в лидерах по валовому региональному продукту, – то есть по всему, что делают в народном хозяйстве. Мы четвертые по промышленности и сельскому хозяйству, первые в ПФО по динамике роста реальной заработной платы», – отметил он.

Кроме того, Созинов упомянул продолжающуюся реализацию республиканской программы «Наш двор» (благоустроено свыше 5,5 тыс. дворов. улучшились условия проживания 40% татарстанцев, в Вахитовском и Приволжском районах в этом году будут обновлены 104 территории), второе место региона по объемам строительства, ежегодный ремонт примерно 1 тыс. километров дорог, воплощение в жизнь программы модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства.

«Это имеет прямое отношение к коллективу Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Без вашего вуза и выпускников отрасль бы просто не работала», – акцентировал он.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Коллектив университета относительно небольшой, но он проверенный долгими годами. У нас есть успехи в научной и образовательной деятельности, именно поэтому они достойны быть на Электронной доске почета», – подчеркнул в свою очередь ректор КГАСУ Рашит Низамов.

Альберт Салихов же поведал об итогах развития Вахитовского и Приволжского районов столицы РТ. В текущем году на их территории были построены Центр фигурного катания и Центр регби, завершилось благоустройство набережной озера Нижний Кабан. «Всё это делается выпускниками, в том числе – вашего вуза. Поэтому особая благодарность специалистам Казанского государственного архитектурно-строительного университета», – добавил он.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Учредил Электронную доску почета Татарстана своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.