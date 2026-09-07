Татарстанский нефтесервисный холдинг «ТНГ Групп» построит НПЗ в Афганистане

Фото: Российский деловой центр в Афганистане

Татарстанский нефтесервисный холдинг «ТНГ-Групп» выходит на рынок Афганистана. Компания займется мониторингом добычи в бассейне Амударьи и построит нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в блоке «Заря». Соответствующие соглашения глава «ТНГ-Групп» Ян Шарипов подписал с афганским министром горнодобывающей промышленности и нефти Хедаятуллой Бадри.

«Проект придаст импульс всему российскому бизнесу в регионе. Работа «ТНГ-Групп» не только нарастит объемы добычи на Амударье, но и укрепит позиции других российских проектов в Афганистане» – поделился с «Татар – информ» руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Инвестиции в проект распределятся в два этапа. В мониторинг и консалтинг на Амударье вложат 2,8 млн долларов. Еще 11 млн долларов пойдут на первый этап создания НПЗ – проектирование, монтаж оборудования и сопутствующие работы. Финальная мощность нового завода составит 2000 тонн переработанной нефти в сутки.