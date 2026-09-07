Times: Ученые планируют отвязать мировое время от вращения Земли

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В октябре текущего, 2026 года Международное бюро мер и весов может поставить на голосование вопрос о том, чтобы окончательно отвязать стандарт мирового времени (UTC) от физического вращения Земли. Об этом пишет британская газета The Times.

Изначально продолжительность суток определялась вращением планеты, но затем удалось изобрести более точные часы, измеряющие время с помощью колебания атомов цезия. При этом скорость вращения Земли меняется: на нее влияют и атмосфера, и движение океанов, и перемешивание жидкого железа во внешнем ядре. Для компенсации разрыва между измерениями в 1972 году были введены високосные секунды – за 54 года к мировому времени (UTC) добавили 27 секунд.

При этом прежде предполагалось, что вращение Земли замедляется, но в последние годы оказалось, что планета стала вращаться немного быстрее. В результате исследователям впервые в истории может понадобиться не добавление, а пропуск секунды.

Для человека пропуск секунды останется незамеченным, но для компьютеров он может создать проблемы, отметил ведущий научный сотрудник Национальной физической лаборатории Великобритании Сетнам Шемар. «Многие компьютерные программы предполагают, что все високосные секунды имеют положительное значение, поэтому их придется переписывать», – пояснил он. К тому же, по его оценке, вычитание секунды способно увеличить риск «серьезного технологического сбоя», затрагивающего телекоммуникации, электросети, спутники и так далее.

Предполагается, что уже в октябре Международное бюро мер и весов на генеральной конференции, которая состоится в Версале, может проголосовать за отмену високосной секунды. Из проекта предложения следует, что использование високосных секунд прекратится с 20 мая следующего, 2027 года. Вместо этого атомное время будет постепенно отклоняться от вращения Земли. Чтобы этот разрыв увеличился до часа, может потребоваться не менее тысячи лет, констатировал Шемар.

Вместе с тем информатик из Кембриджского университета Маркус Кун в разговоре с газетой Financial Times заметил, что отрицательная високосная секунда в теории должна вызвать меньше проблем, чем положительная, поскольку компьютерные часы просто пропустят секунду, а не добавят лишнюю. «Чем реже происходит событие, тем более сильное потрясение оно вызывает», – добавил он.