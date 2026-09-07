Россия закроет Генконсульство ФРГ в Петербурге и филиалы Гете-института

В ответ на закрытие властями Германии Генерального консульства России в Бонне Россия отзывает согласие на работу Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Диппредставительство должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября текущего, 2026 года, а все его сотрудники – покинуть пределы России не позднее указанной даты.

Кроме того, в связи с закрытием Российского дома науки и культуры в Берлине должны прекратить свою деятельность в РФ немецкие культурные центры имени Гете. «Их командированным сотрудникам предписано выехать из России не позднее 13 сентября 2026 года», – уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

О принятии соответствующих мер сегодня было объявлено временному поверенному в делах ФРГ в Российской Федерации, ему вручены соответствующие ноты МИД России. Ответственность за новый виток эскалации в двусторонних отношениях в Москве возложили на Берлин.

Ранее Германия официально возложила на Россию ответственность за инцидент с дронами в аэропорту Лейпцига/Галле. Помимо закрытия Генконсульства и Русского дома, власти ФРГ пообещали инициировать на уровне Европейского Союза расширение санкционного списка россиян «в контексте гибридных атак» и ужесточить контроль за въезжающими в страну гражданами РФ.

В ночь с 4 на 5 августа в аэропорту Лейпцига/Галле рядом с украинским грузовым самолетом, который был загружен боеприпасами, был обнаружен беспилотник со взрывпакетом. Дрон был разработан профессионалами на заказ и оставался невидимым для систем защиты, писала газета Bild со ссылкой на источники в органах безопасности.

После заявления немецких властей официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова анонсировала «достойный ответ» на закрытие Русского дома и Генерального консульства в Бонне. Руководитель Россотрудничества Игорь Чайка тогда же напомнил, что закрытие Русского дома в Берлине может привести к прекращению работы Института Гете в России.

В конце июля Президент РФ Владимир Путин назвал введенные против России рестрикции рекордными как по числу, так и по бесполезности.