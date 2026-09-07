Федерация профсоюзов Татарстана передала партию помощи участникам СВО

На первом фестивале семей участников специальной военной операции «Сила единства: благодарность и поддержка» в Казани Федерация профсоюзов Татарстана передала действующим военнослужащим партию помощи, включающую необходимую для фронта технику.

«Мы собрали груз в соответствии с заявками бойцов. Дорогие ребята, спасибо вам большое за то, что вы делаете. А мы всегда рады вам помочь всем, чем можем. Низкий поклон и работникам наших организаций, предприятий, поскольку без их поддержки не было бы возможности направлять регулярные гуманитарные грузы в зону специальной военной операции», - обратилась к бойцам, принимавшим груз, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева.

В состав партии помощи входя квадрокоптер и необходимое оборудование к нему.