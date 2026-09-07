Татарстан – в числе регионов-лидеров по объему привлеченного МТК финансирования

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Республика Татарстан вошла в топ-5 регионов, лидирующих по объему финансирования, привлеченного с помощью господдержки малыми технологическими компаниями (МТК) в текущем, 2026 году. Это следует из данных Корпорации МСП, сообщает РИА Новости.

Татарстан оказался по этому показателю на четвертом месте: МТК республики сумели привлечь 1,2 млрд рублей с начала года. РТ опередили Москва (8,! млрд рублей), Московская область (2,6 млрд) и Санкт-Петербург (1,9 млрд). На пятой позиции разместился Пермский край (903 млн рублей).

Места с шестого по десятое по объему привлеченного малыми технологическими компаниями финансирования заняли Оренбургская область (535 млн рублей), Краснодарский край (514 млн), Чувашская Республика (500 млн), Самарская (448 млн) и Тюменская (441 млн) области.

В общей сложности с начала года по стране более 300 МТК привлекли 21,3 млрд рублей капитала с помощью различных инструментов Национальной гарантийной системы – «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, льготных кредитов, гарантийной и микрофинансовой поддержки, отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе поездки в город Лобню Московской области.

Полученные средства малые технологические компании направили на реализацию своих инициатив в сферах обрабатывающего производства, научно-технической деятельности, IT и связи на территории 48 регионов России.

Больше всего средств сумели привлечь высокотехнологичные компании из обрабатывающей промышленности – свыше 11,4 млрд рублей. Компании из сферы информации и связи получили более 7,3 млрд рублей, а фирмы, занимающиеся научными исследованиями и разработками, – около 2,4 млрд.