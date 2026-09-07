news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 7 сентября 2026 15:07

Малышева: сохранение исторической памяти – важнейшее направление госполитики

Читайте нас в
Телеграм

Для сохранения исторической памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны сейчас в России проводится большая работа. Созданы Книга памяти, цифровые сервисы на основе генеративных моделей искусственного интеллекта, проводится архивный десант, реализуются различные проекты.

Об этом сообщила сегодня руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева на пресс-конференции, посвященной реализации Федерального закона «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», в Нижегородском информационном центре.

«Историческая память – понятие, которое очень прочно вошло сегодня в нашу жизнь, в общественно-политический дискурс. Идет осознание всей полноты и масштаба этого явления», – сказала она.

Малышева отметила, что необходимо создавать такие условия, при которых каждый гражданин мог бы участвовать в сохранении исторической памяти.

«Согласно решениям судов, которые прошли в субъектах страны, факт геноцида признан в отношении 8,2 млн человек – мирных жителей и военнопленных на границах Российской Федерации в периоды Великой Отечественной войны, которые были временно оккупированы», – отметила Малышева.

Сегодня Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ при поддержке Полномочного представителя Президента РФ в ПФО и Правительства Нижегородской области провел стратегическую сессию и открыл историко-художественную выставку «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». В минувшую пятницу Президент страны Владимир Путин возглавил заседание Российского оргкомитета Победы и назвал сохранение исторической памяти важнейшим направлением государственной политики.

#историческая память #Великая Отечественная война #история
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Вражеские БПЛА угрожают восьми городам Татарстана

7 сентября 2026
Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

7 сентября 2026
Новости партнеров