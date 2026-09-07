Малышева: сохранение исторической памяти – важнейшее направление госполитики

Для сохранения исторической памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны сейчас в России проводится большая работа. Созданы Книга памяти, цифровые сервисы на основе генеративных моделей искусственного интеллекта, проводится архивный десант, реализуются различные проекты.

Об этом сообщила сегодня руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева на пресс-конференции, посвященной реализации Федерального закона «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», в Нижегородском информационном центре.

«Историческая память – понятие, которое очень прочно вошло сегодня в нашу жизнь, в общественно-политический дискурс. Идет осознание всей полноты и масштаба этого явления», – сказала она.

Малышева отметила, что необходимо создавать такие условия, при которых каждый гражданин мог бы участвовать в сохранении исторической памяти.

«Согласно решениям судов, которые прошли в субъектах страны, факт геноцида признан в отношении 8,2 млн человек – мирных жителей и военнопленных на границах Российской Федерации в периоды Великой Отечественной войны, которые были временно оккупированы», – отметила Малышева.

Сегодня Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ при поддержке Полномочного представителя Президента РФ в ПФО и Правительства Нижегородской области провел стратегическую сессию и открыл историко-художественную выставку «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». В минувшую пятницу Президент страны Владимир Путин возглавил заседание Российского оргкомитета Победы и назвал сохранение исторической памяти важнейшим направлением государственной политики.