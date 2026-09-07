Назван топ-5 самых популярных на вторичном рынке авто из Китая

Эксперты «Авто.ру» составили список наиболее востребованных на отечественном вторичном рынке китайских автомобилей не старше трех лет. Об этом сообщает Autonews.ru.

Топ-5 самых популярных на вторичном рынке машин производства КНР выглядит следующим образом:

– Geely Coolray (средняя стоимость – 1,69 млн рублей);

– Haval Jolion (1,72 млн рублей);

– Geely Monjaro (3,28 млн рублей);

– Chery Tiggo 7 Pro Max (1,95 млн рублей);

– Geely Tugella (2,96 млн рублей).

С начала текущего, 2026 года объем предложения по продаже китайских машин на вторичке стабильно растет – с января по август он увеличился на четверть, заметил коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин. «Такой темп связан с тем, что сегмент занимает небольшую долю от всего рынка», – объяснил он.

По данным специалиста, средний пробег у трехлетних китайских автомобилей в России составляет около 60 тыс. километров, а средняя стоимость – примерно 2,2 млн рублей.