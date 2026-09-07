В Старом Дрожжаном на фестивале отметили трудовые достижения жителей

Фото предоставлено Галией Фаизовой

В парке «Чупрале» села Старое Дрожжаное сегодня прошел Фестиваль труда и доблести. Его участниками стали ветераны специальной военной операции и их семьи, ветераны труда, представители трудовых коллективов и династий, общественники, благотворители и волонтеры.

Фестиваль организован в рамках Года воинской и трудовой доблести, объявленного в Татарстане Раисом республики Рустамом Миннихановым.

Глава Дрожжановского района Ринат Гафаров поблагодарил жителей, работающих в здравоохранении, образовании, промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. Он рассказал, что сейчас продолжается ремонт районной поликлиники, а за последние пять лет в муниципалитете построили около десяти социальных объектов. Также были отремонтированы более семи школ, созданы семь центров «Точка роста», обновлялись пищеблоки и общественные пространства.

Гафаров отметил и приток молодых специалистов: в район приезжают работать учителя и врачи. По его словам, развитие социальной сферы, промышленности и сельского хозяйства прежде всего зависит от самих жителей.

«У нас есть много предприятий, производством которых мы можем по праву гордиться. Но в основе всех производств, в основе всего – труд человека, это ваш труд. Поэтому я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы есть. Дай Бог вам здоровья», – сказал глава муниципалитета.

Участие в фестивале принял депутат Государственной Думы РФ Максим Топилин. В этот же день он вместе с представителями района побывал на открытии краеведческого музея после капитального ремонта, а также ознакомился с работой колледжа и агроклассов.

«Люди труда – это все, на чем держится наша страна, на чем держатся наши традиции, чем мы сильны. Именно человек, который лечит, который учит, который стоит у станка, который собирает хлеб, собирает урожай, – от него зависит все, что мы имеем, в каких условиях мы живем», – подчеркнул Топилин.

Во время фестиваля жителям района вручили именные свидетельства Электронной доски почета Татарстана. По словам Гафарова, на ней представлены 54 предприятия Дрожжановского района и более 70 его жителей. Вручение свидетельств продолжится и на других районных мероприятиях.

Электронную доску почета своим указом от 1 мая этого года учредил Раис РТ Рустам Минниханов. На платформе размещены более 15 тыс. работников 4,8 тыс. предприятий Татарстана.

«Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – отмечал ранее руководитель республики.

Материал подготовлен при участии Илдара Каюмова.

Фотографии предоставлены Галией Фаизовой.