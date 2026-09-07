Спасатель МЧС рассказал, как обезопасить себя во время молнии

Аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов рассказал, как обезопасить себя во время молнии. Советами он поделился в беседе с журналистом «Радио 1».

«Если погода портится, нужно быстрее найти укрытие: торговый центр, магазин, фундаментальные здания, метро, автомобиль. Даже если молния попадет в автомобиль, человек будет изолирован, как в капсуле. До него не достанет. Когда мы видим людей, которые прячутся под высокими деревьями, тоже риск: бывают случаи, когда молния прямо в дерево попадает и людей складывает. Это же было недавно в парке «Патриот», где несколько человек получили повреждения с печальными последствиями. На открытых пространствах нельзя находиться, под большими деревьями нельзя, нежелательно использовать телефоны», — предостерег он.

Халилов также добавил, что любые металлические предметы, создающие электромагнитные волны, усиливают вероятность попадания молний.

«И в лесу небезопасно, и в воде опасность есть, и даже в городе, хоть столько зданий. Часто молнии бьют в людей. Металлические предметы, предметы, которые электромагнитные волны создают, телефоны — это все усиливает вероятность попадания молний», — добавил эксперт.