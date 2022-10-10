Группа «Эталон» поддержала проведение Международного строительного чемпионата в Казани

Федеральная девелоперская Группа «Эталон» выступила партнером II Международного строительного чемпионата, который прошел в столице Татарстана с 5 по 8 октября. Участниками мероприятия стали 30 тысяч специалистов различных строительных профессий из 27 стран мира.

Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина принял участие в торжественном открытии, а также провел ряд деловых встреч. В частности, с министром строительства Республики Татарстан Маратом Айзатуллиным обсуждались вопросы развития технологий информационного моделирования в строительстве. Как отметил Геннадий Щербина, Группа «Эталон» обладает большим прикладным опытом и собственными разработками в сфере цифровизации бизнес-процессов в проектировании и строительстве. Компания планирует реализовать накопленные компетенции и новейшие цифровые решения в своих девелоперских проектах в Республике Татарстан. Кроме того, эксперты Компании готовы делиться лучшими практиками и решениями с профильными органами власти и надзорными ведомствами Республики.

Основные векторы деловой программы чемпионата были посвящены комплексному развитию территорий, поиску решений стратегически важных задач по развитию строительства и новых вызовов мировой экономики. Отдельным важным направлением мероприятия стал международный трек, посвященный формированию новых логистических решений и созданию кооперационных цепочек на рынках ЕАЭС и СНГ.

Помимо деловой программы в рамках чемпионата прошли традиционные состязания профессиональных строителей, а также интерактивная выставка.

Участники соревнований сразились в 20 индивидуальных и командных номинациях по промышленному строительству, проектированию промышленных объектов и управлению проектами строительства. В число победителей соревнований от Группы «Эталон» в рамках индивидуальной номинации по информационному моделированию вошла Александра Горина, БИМ мастер службы развития продукта и БИМ-технологий. В номинации также приняли участие Кудрявцев Александр, руководитель направления информационного моделирования отдела исследований информационных систем и Вырышева Ксения, ведущий БИМ-координатор службы развития продукта и БИМ-технологий. В номинации строительный контроль принял участие Паранин Андрей, инженер по надзору за строительством общестроительных работ группы контроля качества в Казани. А в состав жюри вошли Никита Норсеев, ведущий инженер и Шарманов Владимир, инженер-технолог отдела контроля информационных моделей.

«Международный строительный чемпионат стал одним из значимых прикладных событий строительной отрасли в условиях турбулентности рынка. Это уникальная площадка по обмену опытом и мастерством, способствующая формированию и принятию решений, развитию международного сотрудничества в строительной отрасли, – рассказал Геннадий Щербина, президент Группы «Эталон. – Сейчас очень важно сохранять и налаживать новые бизнес-контакты, логистические связи».

В Казани на сегодняшний день Группа «Эталон» продолжает строительство ЖК «Квартал Сюита» и ЖК Green, которые вошли в портфель Компании после приобретения группы компаний «ЮИТ Россия» в мае этого года. В начале октября Компания также объявила о старте продаж в новом проекте – ЖК «Счастье в Казани».

Опыт 35-летней успешной работы Группы «Эталон» сегодня востребован и может способствовать развитию не только рынка недвижимости Республики Татарстан, но и других регионов. В частности, проектирование и строительство жилых комплексов Компании ведется с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ). Цифровой девелопмент в «Эталоне» развивают уже на протяжении 10 лет. Если раньше вся информация о возводящемся здании содержалась в бумажных чертежах, то теперь ее закладывают в цифровую модель, созданную с помощью технологий информационного моделирования.

Международный строительный чемпионат был учрежден в феврале 2020 года Минстроем России и Госкорпорацией «Росатом». Впервые мероприятие прошло в апреле 2021 года в Сочи. Соорганизаторами чемпионата в этом году выступают один из крупнейших инвесторов и застройщиков объектов газовой отрасли, промышленного и гражданского назначения ООО «Газпром инвест», президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Республика Татарстан.

Справка о Группе «Эталон»

Группа «Эталон», основанная в 1987 году, является одной из крупнейших девелоперских и строительных компаний России. Компания специализируется на жилой недвижимости среднего класса в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях. В 2021 году Компания начала программу региональной экспансии и уже запустила новые проекты в Омске, Новосибирской области, а также Екатеринбурге, Тюмени и Казани. На протяжении 35-летней истории Группа «Эталон» имеет один из самых продолжительных и успешных результатов в сфере недвижимости в России. С момента основания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 7,9 млн кв. м недвижимости.

Благодаря интегрированной бизнес-модели Группа «Эталон» способна создавать добавленную стоимость для клиентов и акционеров на каждом этапе развития, от анализа и приобретения земельных участков до эксплуатации и обслуживания существующих объектов. В Группе «Эталон» работает более 6 тысяч человек, а её общероссийская сеть продаж и маркетинга охватывает 59 городов России.

Активы Группы «Эталон» включают 27 проектов на стадии проектирования и строительства, нереализованные запасы в готовых жилых комплексах и коммерческих объектах с общей нереализованной площадью 6,0 млн кв. м, а также строительно-эксплуатационное подразделение. Colliers International оценила совокупные активы Компании в 270 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2021 года.

В 2021 году новые контрактные продажи Группы «Эталон» составили 446 тыс. кв. м или 84,4 млрд рублей. Выручка Компании в 2021 году составила 87,1 млрд рублей, EBITDA — 17,9 млрд рублей.

ГДР Группы «Эталон» торгуются на Основном рынке Лондонской фондовой биржи с 20 апреля 2011 г. и в котировальном списке 1-го уровня Московской биржи с 31 января 2020 г. под тикером ETLN.

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