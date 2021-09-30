Глава Россельхознадзора РТ назвал «красным горящим положением» ситуацию с АЧС в России

Ситуация с африканской чумой свиней в России достаточно напряженная, очаги заболевания регистрируются ежедневно, но в Татарстане распространение АЧС пока удается сдерживать. Об этом сообщил журналистам врио руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев.

По словам специалиста, сейчас «вся Россия просто в красном горящем положении по африканской чуме». «Курская область, крайне тяжелая обстановка на Амуре. И среди личных подсобных хозяйств, и среди КФХ», — заметил он.

Всего по стране в текущем году зафиксированы 193 вспышки АЧС. Причем это только официальная статистика. По мнению Галеева, реальных очагов АЧС может быть в разы больше.

Очаги заболевания зарегистрированы в том числе в соседних с Татарстаном регионах. Весной вспышка АЧС была зафиксирована в Самарской области, буквально несколько дней назад — в Пермском крае. В июле этого года — в Новошешминском районе Татарстана, в декабре 2020-го — в Елабужском районе республики. Тогда на территории национального парка «Нижняя Кама» охотники обнаружили тела 12 диких кабанов, погибших от АЧС.

«У нас федеральная дорога проходит через центр республики, я больше склоняюсь, что это был завозной случай», — предположил Ильнур Галеев.

Руководитель управления также рассказал о работе по профилактике АЧС в республике, в частности, о профилактических беседах с населением. Он привел пример ведения разъяснительной работы в придорожных столовых и кафе.

«Дальнобойщик заехал, поел — надо внимательно смотреть отходы: что он поел, что выбросил в общее ведро. Это же потом уходит домой к кому-то (в качестве корма для животных — прим Т-и). Вот этих моментов, конечно, не должно быть. В каждую кафешку, каждый магазинчик заходят ветеринары, объясняют, чем это грозит, показывают фотографии», — подчеркнул Галеев.

По словам эксперта, благодаря предпринимаемым в республике мерам распространение АЧС удается сдерживать. «Сдерживаем, но крайне тяжелая обстановка по стране, несколько очагов ежедневно», — констатировал врио руководителя Управления Россельхознадзора по РТ.