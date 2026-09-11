Педагоги Казани вошли в топ-5 лучших учителей родного языка России

Учитель многопрофильного лицея № 11 Казани Резида Курамшина и воспитатель казанского детского сада №358 Алсу Галиева вошли в топ-5 лучших учителей родного языка России. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Вечером 10 сентября по итогам второго очного тура и конкурсных испытаний «Мастер-класс» и «Просветительский практикум» определилась пятерка лучших учителей родного языка России», – говорится в сообщении.

Курамшина также стала победителем в специальной номинации «Общественное признание». Ее видеопрезентация набрала более 24 тыс. просмотров и свыше 13 тыс. голосов на момент завершения голосования.

Сегодня финалисты продолжат борьбу в третьем туре – в конкурсном испытании «Вектор развития» с участием заместителя министра просвещения России Ольги Колударовой.

По его результатам определятся победители и призеры V Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».

Конкурс проходит в Липецке – на родине победителя прошлого года, учителя русского языка и литературы липецкой школы №51 Юлии Ситниковой. В нем принимают участие 131 педагог из 87 регионов России: 85 учителей и 46 воспитателей детских садов.