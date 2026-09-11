The Hatters выступят на фестивале «Время молодых» в Казани

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Группа The Hatters станет хедлайнером республиканского фестиваля «Время молодых», который пройдет 18 сентября у Центра семьи «Казан», сообщил президент Лиги студентов Татарстана Шамиль Якупов на встрече с первокурсниками в Казанском государственном аграрном университете.

Выступление The Hatters завершит концертную программу фестиваля. В 2026 году группа отмечает 10-летие со дня основания. Среди наиболее известных песен коллектива – «Я делаю шаг», «Город поет», «Да, со мной непросто» и «Танцы».

Помимо федерального хедлайнера, на фестивале выступят артисты локальной сцены. Среди них DJ Антон Абрамов, АлияНур, «Хулиганс бэнд», Ильгиз Шайхразиев и Марат Яруллин.

Вход на фестиваль будет осуществляться по браслетам и после предварительной регистрации. Возрастное ограничение 14+.

Фестиваль «Время молодых» впервые пройдет в Татарстане. Основная площадка 18 сентября разместится у Центра семьи «Казан».

Одновременно мероприятия состоятся еще в девяти городах республики: Набережных Челнах, Иннополисе, Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Чистополе, Зеленодольске, Лениногорске и Нижнекамске. Организаторы ожидают более 40 тыс. участников.

Программа фестиваля включает образовательный лекторий, выставку молодежных и студенческих объединений, карьерную зону с участием предприятий Татарстана, презентации социальных и молодежных проектов, спортивные и интерактивные активности.

Одной из задач фестиваля станет знакомство первокурсников и других участников с возможностями для молодежи в республике. На площадке представят действующие образовательные, карьерные, творческие и общественные проекты, а также программы «Транспортный грант», «Молодежный жилищный конкурс», «Кадровый резерв», премию «Студент года» и фестиваль «Студенческая весна».