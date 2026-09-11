Марат Гатин: У нескольких стран есть интерес провести у себя смену «Аркадаш»

После проведения первой смены международного лагеря «Аркадаш» в Татарстане несколько стран выразили заинтересованность в проведении подобной смены у себя. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ по вопросам работы Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Марат Гатин.

«Мы до сих пор получаем большое количество положительной обратной связи после смены „Аркадаш“. И мы рассказываем об этом нашим партнерам. Свою заинтересованность в таком формате выразили Оман, ОАЭ, Республика Того и другие. Причем речь не только о том, чтобы отправить детей к нам, но и [о том, чтобы] провести смену у себя. Уверен, проект получит продолжение и в следующем году», – отметил собеседник агентства.

Международный лагерь «Аркадаш» прошел в Татарстане в конце августа – начале сентября. На него приехали около 100 школьников из 14 стран.