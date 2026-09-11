В Татарстане начнут строительство мультирежимного учреждения ФСИН

Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко рассказал, что в Татарстане начнется строительство инновационного учреждения объединенного типа.

«От имени Министерства юстиции РФ и от себя лично рад приветствовать вас на очередном заседании Совета руководителей пенитенциарных служб государств – участников СНГ. Эта Площадка за годы своей работы зарекомендовала себя как авторитетный межгосударственный институт, позволяющий эффективно решать сложнейшие задачи в сфере исполнения уголовных наказаний», – сказал министр.

Сотрудничество стран Содружества в правовой и пенитенциарной сферах опирается на общность правовых систем, глубокие исторические традиции и единые цели обеспечения национальной и общественной безопасности, подчеркнул он.

«Министерство юстиции России придает ключевое значение развитию системного межведомственного взаимодействия с партнерами по СНГ. Наша общая задача – создание эффективных правовых механизмов, способных отвечать современным вызовам и гарантировать соблюдение прав и законных интересов граждан», – добавил он.

Символично, что сегодняшняя встреча проходит в Казани, отметил Чуйченко.

«В скором времени именно здесь начнет реализовываться проект по строительству инновационного учреждения объединенного типа, где будут использоваться передовые технологии и новейшие подходы в части обеспечения безопасности и создания благоприятных условий для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных», – заявил министр юстиции РФ.

Учреждение объединенного типа будет включать следственный изолятор и отдельные участки колоний разного типа: колонии общего и строго режима, воспитательная колония для несовершеннолетних, женская колония и участок исправительного центра.

Решение о строительстве в Республике Татарстан этого учреждения в 2027 – 2030 годах было принято Правительством РФ в августе этого года, добавил Чуйченко.