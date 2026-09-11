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На главную ТИ-Спорт 11 сентября 2026 10:23

Соболенко установила рекорд по выходам в финал на хардовых мейджорах

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Соболенко установила рекорд по выходам в финал на хардовых мейджорах
Фото: usopen.org

В эти дни в США проходит US Open-2026. В финал, в частности, пробилась белоруска Арина Соболенко, обыграв в полуфинале американку Джессику Пегулу.

Для Арины это уже четвертый подряд выход в решающий матч Открытого чемпионата США. Она также сыграла в четырех последних финалах Australian Open. Благодаря этому белорусская спортсменка вышла в свой восьмой подряд финал на турнирах Большого шлема на харде.

Арина превзошла достижение в семь финалов кряду в Открытой эре, которое ранее удерживали такие легенды тенниса, как Штеффи Граф, Мартина Хингис и Новак Джокович.

В финале US Open она сыграет с первой ракеткой мира Еленой Рыбакиной. Встреча состоится в Нью-Йорке.

#теннис
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