Казанцев пригласили на площадку знакомств на фестивале «Болгар радиосы Фест»

Специальная локация для живого общения и знакомств будет организована Управлением ЗАГСа Кабинета министров Республики Татарстан на масштабном музыкальном фестивале «Болгар радиосы Фест». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечают организаторы, в современных реалиях молодежь много времени проводит в виртуальной среде, уделяя внимание онлайн-переписке в ущерб реальному общению. В связи с этим Управление ЗАГС КМ РТ активно развивает форматы офлайн-знакомств на крупных республиканских мероприятиях. В частности, на прошедшем в Казани «ВК фесте» сотрудники ЗАГСа не только организовали пространство для общения, но и официально зарегистрировали брак молодой пары прямо на сцене.

На фестивале радио «Болгар» гостям будет предложена специальная площадка, где, заполнив анкету, каждый желающий сможет найти пару для дальнейшего общения. Сотрудники ЗАГСа выступят в роли доброжелательных помощников, создавая безопасную и доверительную атмосферу.

Начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова подчеркнула важность живого общения между людьми. «Для нас такие мероприятия давно перестали быть просто культурной программой выходного дня. Сегодня стоит задача первостепенной важности – вернуть молодежи понимание ценности живой человеческой связи. Мы видим статистику, мы анализируем социальные тренды: современные юноши и девушки прекрасно научились выстраивать карьеру в цифровой экономике, но им всё труднее знакомиться глаза в глаза. Они ищут партнеров в интернет-приложениях, тратя годы на переписку», – констатировала она.

«Наша цель – не просто заполнить анкету. Мы создаем безопасное, доверительное пространство, где сам факт обращения к сотруднику ЗАГСа за помощью в поиске пары означает готовность человека к серьезным намерениям. ЗАГС берет на себя роль доброго помощника и гаранта серьезности. Когда молодой человек подходит к нашей локации, он понимает: здесь собрались те, кто тоже думает о серьезных отношениях и о счастливом браке», – заявила Эльвира Ахметова.

В ведомстве отметили, что подобные мероприятия проводятся для укрепления семейных ценностей, поскольку переводят разговоры о традициях в плоскость реальной жизни. На мероприятие приглашаются все желающие найти свою вторую половинку.