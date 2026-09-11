В Казани открылся форум молодых госслужащих «Служить и развивать»

В Казани начал работу форум молодых государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан «Служить и развивать». Событие организовано на площадке Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

С приветственным словом к участникам обратился председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Дмитрий Хвостиков. Он назвал форум уникальной площадкой, где молодые люди могут задать актуальные вопросы о городе и представить свои проекты.

«Для нас как для спикеров это крутая возможность увидеть инициативы от ребят, которые действительно горят делом, которым они хотят заниматься в будущем. Наша задача – вместе делать всё, чтобы наш город становился только лучше», – подчеркнул Хвостиков.

С приветственным словом к собравшимся также обратился ректор университета Рафис Бурганов. Он рассказал, что пришел на государственную службу 30 лет назад. По его оценке, за эти годы ему удалось многого достичь благодаря работе в команде.

«Поверьте мне, это очень важно – знать своих коллег. И не просто по справочнику, а когда ты можешь позвонить и сразу решить вопрос. Поэтому общение на этом форуме обогатит вас всех. И я не сомневаюсь, что эти два дня пройдут продуктивно. А мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы все условия для этого были созданы», – подчеркнул он.

В программе форума – обмен опытом, формирование горизонтальных связей между молодыми представителями органов власти, встречи с первыми лицами республики, образовательные блоки, а также рассказ о конкурсе «Росмолодежь.Гранты», где участники могут выиграть средства на реализацию собственного проекта.