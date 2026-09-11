В Татарстане стало меньше семей, стоящих на учете из-за употребления алкоголя

Число семей, состоящих в Татарстане на учете, как находящиеся в социально опасном положении, в этом году снизилось до 24%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова.

«В 2025 году в системе СОП за употребление алкогольной продукции находились 28% семей. В 2026 году таких семей стало меньше, теперь их 24%», – сказала детский омбудсмен.

Захарова добавила, что в каждой семье, которая в 2026 году находится в социально опасном положении, употребляют алкоголь. Каждая десятая семья, которая состоит на учете – это семья, в которой несовершеннолетний замечен за распитием спиртного.