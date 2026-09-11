news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Культура 11 сентября 2026 11:28

В Татарстане снимут фильм об истории татарского меценатства

Читайте нас в

В Татарстане стартовал проект «Традиции татарского меценатства: истоки и современность», который получил грант от Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Одним из этапов реализации проекта станет съемка документального фильма об истории татарского меценатства, рассказал журналистам помощник Раиса РТ по вопросам работы группы Марат Гатин.

«Весь проект посвящен феномену меценатства в татарской культуре. Каким было его значение в обществе раньше и как оно возрождается сейчас. Уже и в нынешнее время предприниматели и бизнесмены начинают формировать подобную культуру», – подчеркнул помощник руководителя республики.

Помимо фильма, проект предусматривает организацию тематических лекториев и выставки, посвященной известным татарским меценатам разного времени. от Национального музея РТ.

#документальный фильм #благотворительность
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Казани прозвучали сирены из-за воздушной тревоги

10 сентября 2026

Режим ракетной опасности введен в Татарстане

10 сентября 2026
Новости партнеров