В Татарстане снимут фильм об истории татарского меценатства

В Татарстане стартовал проект «Традиции татарского меценатства: истоки и современность», который получил грант от Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Одним из этапов реализации проекта станет съемка документального фильма об истории татарского меценатства, рассказал журналистам помощник Раиса РТ по вопросам работы группы Марат Гатин.

«Весь проект посвящен феномену меценатства в татарской культуре. Каким было его значение в обществе раньше и как оно возрождается сейчас. Уже и в нынешнее время предприниматели и бизнесмены начинают формировать подобную культуру», – подчеркнул помощник руководителя республики.

Помимо фильма, проект предусматривает организацию тематических лекториев и выставки, посвященной известным татарским меценатам разного времени. от Национального музея РТ.