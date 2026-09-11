Жительница РТ зарезала возлюбленного на глазах его бывшей подруги

Жительница Татарстана убила возлюбленного на глазах его бывшей подруги.

Как сообщили «Татар-информу» в Управлении Росгвардии по РТ, необычная компания из 39-летнего мужчины, его 28-летней возлюбленной и 39-летней бывшей подруги собралась в одной из квартир на улице Рафикова в Буинске. В какой-то момент между возлюбленными вспыхнула ссора из-за ревности к бывшей подруге мужчины. В порыве гнева девушка схватила нож и ударила мужчину в грудь, после чего тот скончался и остался лежать на полу комнаты.

Вскоре об убийстве стало известно полиции. На место приехали сотрудники Росгвардии и задержали обеих женщин. Возбуждено уголовное дело.