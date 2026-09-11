Жители Татарстана смогут привиться от гриппа на избирательных участках

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В Татарстане на выборах депутатов Государственной Думы РФ можно будет привиться от гриппа. Об этом на брифинге в информационном центре «Точка выбора» рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Мы будем предлагать нашим жителям вакцинацию от гриппа. Сегодня, когда грипп еще диагностируется редко, мы обязаны сделать иммунную прослойку. Стоит сказать, что в этом году наши ученые практически полностью изменили состав трехвалентной вакцины, и мы сегодня полностью вооружены, чтобы предотвратить эпидемию гриппа», – сказал он.

Вакцинация будет доступна как минимум на 138 избирательных участках республики. Это число будет расти, добавил Абашев.

Условием для получения прививки является отсутствие повышенной температуры тела и иных признаков простуды, а также обострений хронических заболеваний.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что в медицинские учреждения Татарстана поступили 340 тысяч доз вакцины от гриппа.