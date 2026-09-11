Потребление электроэнергии в Татарстане за последние пять лет выросло на 16%

В Татарстане за восемь месяцев произошло увеличение производства электроэнергии на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Потребление электроэнергии за последние пять лет выросло на 16%. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев на совместном заседании Комитетов Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству и по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«За восемь месяцев этого года потребление электроэнергии остается прежним – 5,5%. В прошлом году был четыре раза побит максимум потребления электрической мощности. В январе этого года был установлен новый рекорд – 5616 МВт. Установленная мощность энергосистемы сегодня составляет около 9 гигаватт. За прошлый год выработано 31 млрд кВтч с небольшим снижением к 2024 году – 0,7%. Потребление составило 37 млрд кВтч с ростом на 5,5%. В целом по России произошло снижение электропотребления», – рассказал он.

В Татарстане были приняты и реализованы три программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Сейчас действует четвертая программа на период 2024 – 2029 годов. Она в основном касается энергосбережения в бюджетной сфере, отметил Минибаев.

По его словам, основная цель всех программ – формирование системы управления энергоэффективностью при повышении качества жизни населения и конкурентоспособности выпускаемой продукции. «За период реализации республиканских программ энергоэффективность и снижение энергоемкости ВРП в республике составило 27% относительно базового 2007 года», – подчеркнул замминистра.

Он заметил, что за 2021–2025 годы в Татарстане наблюдалось снижение энергоемкости ВРП промышленного сектора в среднем на 2,7% в год. «В прошлом году снижение происходило менее активными темпами и составило всего 1%. Наши темпы снижения соответствуют общемировому тренду повышения энергоэффективности. Однако если сравнивать с мировыми лидерами, энергоемкость ВРП в абсолютных показателях остается примерно в 1,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5 раза больше, чем в развитых странах», – заметил Минибаев.

В структуре потребления первичных энергоносителей в Татарстане 46,2% приходится на производство и распределение электроэнергии, газа и пара; 43,5% – на обрабатывающие производства и добычу полезных ископаемых; 6,1% – на транспортировку и хранение; 1,6% – сельское и лесное хозяйство; 0,8% – строительство и ЖКХ; 1,8% – прочее.

Энергетическая отрасль Татарстана включает трех крупных производителей тепловой и электрической энергии, 13 компаний распределительной генерации, 11 территориальных сетевых организаций и 29 сетевых компаний.

На промышленность и энергетику приходится более 90% всего объема потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). В связи с этим приоритетным направлением государственной политики является повышение энергетической эффективности промышленного производства и энергетического комплекса.

Для оценки эффективности использования ТЭР в республике применяется основной индикатор – энергоемкость валового регионального продукта (ВРП). Он рассчитывается как отношение объемов потребляемых первичных энергоносителей к ВРП в сопоставимых ценах 2007 года (тонн условного топлива/млн рублей), принятого за базовый год, в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.