Медведева рассказала, как поменялась жизнь после свадьбы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российская фигуристка, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила, что изменилось после того, как она вышла замуж за хореографа Ильдара Гайнутдинова.

«Я стала намного спокойнее к жизненным трудностям. Ильдара я практически сразу воспринимала как свою семью и продолжение моей жизни. Я знаю, что у меня есть человек, который всегда на моей стороне. Когда кольцо на пальце появляется, как будто другой женщиной становишься. Лично для меня это безопасность. Теперь первым человеком, к которому я пойду советоваться, будет не мама или подруга, а муж. По себе заметила, что люди совершенно по-другому стали обращаться ко мне. Иногда даже другим тоном разговаривают со мной. И мужской пол, когда работать приходится вместе или на улице подходят, колечко видят, и сразу дистанция появляется. Я думаю: «Слава богу». Мне этого реально прям не хватало», — рассказала Медведева на ютуб-канале ДоброFON.

Торжество прошло 29 августа.