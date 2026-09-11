На озере Средний Кабан запущен экомониторинг в режиме реального времени

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана установило на озере Средний Кабан платформу экологического мониторинга «Акваториум». Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

Установка разработана петербургской компанией NAECO, она в режиме реального времени следит за состоянием водоема и передает данные для анализа. Сигнальный буй измеряет пять ключевых показателей водной среды: водородный показатель (pH), температуру, окислительно-восстановительный потенциал, удельную электрическую проводимость и мутность. Собранные данные автоматически поступают в центральный пункт мониторинга, размещенный в ГБУ «НПО Геоцентр РТ».

Из первых тестовых результатов следует, что измеряемые показатели находятся в пределах нормы для природных водоемов. Экологическое состояние озера оценивается как стабильное. Температура воды плавно снижается, как это и должно происходить в начале осени.

Впервые платформа была установлена на Среднем Кабане в прошлом, 2025 году. В текущем, 2026 году продолжается ее тестовая эксплуатация. «Акваториум» установили у Федерального спортивно-тренировочного центра гребных видов спорта Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Система будет работать на озере приблизительно до ноября – до появления ледяного покрова.

«Акваториум» представляет собой буй с солнечными панелями на поверхности. Такая конструкция делает платформу энергонезависимой и экологичной. Комплекс универсален и подходит для мониторинга различных водных объектов: рек, озер и водохранилищ. По итогам тестирования Минэкологии РТ планирует установить такие системы на других водных объектах Татарстана.

Установка комплекса способствует достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие». В его рамках мониторинг и оздоровление водной среды определены как ключевые задачи, выполняемые через федеральный проект «Вода России».

Минэкологии РТ сотрудничает с NAECO не первый год. Именно эта компания обеспечивает работу судового природоохранного комплекса «Фламинго». Начиная с 2022 года это научно-исследовательское судно выполнило более 3,9 млн измерений на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах. В конце сентября «Фламинго» выйдет в новую экспедицию, а в следующем году к нему добавится катер «Лачын» («Сокол»). Последний будет работать в связке с автоматической платформой «Акваториум».

Проект «Экологическое благополучие» направлен на создание комфортных условий для жизни людей через заботу о чистоте и безопасности окружающей среды. Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.