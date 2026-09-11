Жители Казани считают справедливым МРОТ в 55,5 тыс. рублей

Жители Казани считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять в среднем 55,5 тыс. рублей в месяц. Город вошел в пятерку российских мегаполисов с самыми высокими ожиданиями по уровню МРОТ, следует из результатов опроса SuperJob среди экономически активного населения.

С 1 января 2026 года федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. При этом регионы могут устанавливать более высокий показатель. Например, в Москве в 2026 году минимальный размер оплаты труда достиг 39 730 рублей, а в Санкт-Петербурге – 31 250 рублей.

Однако жители крупных российских городов считают такие размеры минимальной оплаты труда недостаточными.

В Казани участники опроса назвали справедливым МРОТ в среднем на уровне 55 500 рублей. В феврале 2026 года жители города оценивали необходимый размер минимальной зарплаты в 55 800 рублей. За семь месяцев показатель снизился на 0,5%.

Самые высокие ожидания зафиксированы в Москве. Жители столицы считают справедливым МРОТ в размере 63 100 рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 59 200 рублями, на третьем – Хабаровск, где участники опроса назвали сумму в 58 300 рублей.

В первую пятерку также вошли Казань с 55 500 рублями и Владивосток с 55 500 рублями.

Высокие ожидания от размера МРОТ зафиксированы также в Махачкале – 54 900 рублей и Тюмени – 54 700 рублей. Жители Краснодара и Красноярска назвали сумму в 54 600 рублей в месяц, Екатеринбурга – 54 400 рублей, Набережных Челнов – 54 200 рублей.

Наиболее умеренными оказались ожидания жителей Кирова, Волгограда и Пензы. В Кирове справедливым считают МРОТ в среднем в размере 48 800 рублей, в Волгограде – 49 400 рублей, в Пензе – 49 900 рублей.

За год сильнее всего ожидания по размеру минимальной оплаты труда выросли в Нижнем Новгороде – на 5,8%. В Липецке и Ижевске рост составил по 4,6%, в Астрахани – 3,8%. В Москве запросы жителей увеличились на 2,1%, а в Санкт-Петербурге – на 1,2%.