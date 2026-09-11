Татарстан вошел в тройку регионов России по интересу к IT-ипотеке

Татарстан вошел в тройку российских регионов по интересу к IT-ипотеке. На жителей республики пришлось 5,3% всех поисковых запросов об этой программе в стране. Об этом говорится в исследовании Поиска Яндекса по Финансам и Frank RG, которое есть в распоряжении «Татар-информа».

Выше Татарстана оказались Московская область, на которую пришлось 11,8% запросов, и Свердловская область – 5,8%. Следом расположились Краснодарский край с 5% и Нижегородская область с 4,2%. В совокупности на эти пять регионов пришлось около трети всех запросов об IT-ипотеке.

При этом среди всех ипотечных запросов жителей Татарстана доля запросов об IT-ипотеке составляет около 1,7% против примерно 1% в среднем по России.

По этому показателю лидирует Ярославская область, где на IT-ипотеку приходится почти 2% всех ипотечных запросов. В Чувашии показатель составляет 1,8%, в Калининградской и Новосибирской областях – также примерно по 1,7%.

«Большой объем запросов не всегда означает, что IT-ипотека особенно заметна именно внутри региона», – отметила руководитель продукта Любовь Орлова.

В целом интерес россиян к программе этим летом рос. В июле среднее число запросов об IT-ипотеке за неделю оказалось на 34% выше, чем в июне. К концу августа интерес вырос еще примерно на 11% по сравнению со средним июльским уровнем.

Одновременно росли и выдачи по программе. По данным Frank RG, в июле российские банки выдали около 1,2 тыс. кредитов по IT-ипотеке – на 6,8% больше, чем месяцем ранее. Объем выдач увеличился на 4,3%, до 8,4 млрд рублей.

При этом ипотечный рынок в целом в июле показал снижение. Количество выданных ипотечных кредитов сократилось за месяц на 15,1%, до 83,6 тыс., а объем выдач – на 25,1%, до 354,8 млрд рублей.

Средний размер кредита по IT-ипотеке составил около 7,1 млн рублей против 4,2 млн рублей по ипотечному рынку в целом.

Программа IT-ипотеки предназначена для сотрудников аккредитованных IT-компаний и действует до конца 2030 года. Ставка по программе составляет до 6% годовых, максимальная сумма кредита с господдержкой – 9 млн рублей. Первоначальный взнос – от 20%.