Рифкат Минниханов о научном центре СИБУРа: «У проекта большой научный потенциал»

Готовность Центра научных исследований и масштабирования технологий СИБУРа в Казани достигла 92%. Первые четыре стенда прототипирования готовы к эксплуатации, помещения лабораторий и офисов подготовлены. Сейчас идет монтаж и настройка лабораторного оборудования. Начать научно-исследовательские работы планируют в первом квартале 2027 года.

Строящийся центр «СИБУР Инновации» посетил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов. Он ознакомился с исследовательской инфраструктурой, в том числе лабораторией разработки полиолефиновых катализаторов, и встретился с учеными.

«Мы видим, как СИБУР за 2,5 года с нуля создает уникальный для нашей страны научный центр, в котором компания планирует начать исследования уже в 2027 году. Его открытие даст новый импульс для развития науки в Татарстане и станет локомотивом в процессах импортозамещения в химической промышленности. Здесь очень важна синергия вузовской науки и промышленных разработок — когда академические школы и предприятия работают не параллельно, а вместе, тогда проекты не ложатся на полки, а доходят до реального результата. Уверен, что новый научный центр СИБУРа поможет привлекать и развивать специалистов и станет важной частью технологического развития не только Татарстана, но и всей России», – отметил Рифкат Минниханов.

В лаборатории разработки полиолефиновых катализаторов будут создавать и совершенствовать катализаторы полимеризации, которые применяются при производстве полиэтилена и полипропилена. Для этого ее оснастят необходимым оборудованием и материалами.

Лаборатория станет частью единого цикла создания катализаторов – от синтеза и исследований до передачи отработанной технологии в промышленное производство. Следующим звеном станет катализаторная фабрика СИБУРа в Казани, где сначала запустят выпуск хромовых катализаторов. Это позволит внедрять разработки и обеспечивать производства собственными катализаторами.

«Мы создаем площадку, на которой ученые, технологи и инженеры смогут работать над конкретными технологическими задачами – разработки новых материалов и решений для ключевых отраслей экономики. Важно, что результаты исследований можно будет быстро проверять, масштабировать и применять в производстве», – отметил доктор химических наук, генеральный директор научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» Ильназ Зарипов.

Всего в центре разместят около 1000 единиц высокотехнологичного оборудования, 30 лабораторий и разных пилотных установок. Исследования охватят полиолефины, гетерогенный катализ, специальные полимеры, суперконструкционные пластики, новые химические технологии, инженерию и моделирование.

Лаборатории также станут базой для практической подготовки специалистов совместно с Казанским федеральным университетом, Казанским национальным исследовательским технологическим университетом, Высшей школой экономики и другими вузами.

В команде центра уже работают специалисты по химии, материаловедению, катализу, инженерии, моделированию и масштабированию технологий. Они ведут проекты полного цикла – от исследований и создания новых материалов до разработки технологий для промышленного производства. К 2027 году численность команды составит более 350 человек.

Центр войдет в научно-производственный кластер СИБУРа в Казани вместе с «Казаньоргсинтезом» и фабрикой катализаторов для производства базовых полимеров. Такое соседство позволит объединить научные разработки и производственный опыт, сократив путь новых технологий от лаборатории до промышленного применения.

Фото: пресс-служба «СИБУР Инновации»