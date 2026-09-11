news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 11 сентября 2026 12:28

Чтобы пользоваться 5G большинству россиян потребуются новые смартфоны – эксперт

Читайте нас в

Для части абонентов переход на 5G потребует покупки нового смартфона, тогда как преимущества более высокой скорости нужны далеко не всем. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

«В частном сегменте такие скорости, во-первых, не нужны. Во-вторых, большинству людей потребуется приобрести новый телефон. Тратить 50 тысяч рублей просто ради того, чтобы получить ненужную скорость, будет небольшое количество людей», – заключил он.

Четыре крупнейших российских оператора связи запустили сети 5G в 16 городах страны. Доступ к новому стандарту мобильной связи получили около 10 млн абонентов. О том, что изменится для пользователей – в материале «Татар-информа».

читайте также
Внедрение 5G в России: что изменится для пользователей
Внедрение 5G в России: что изменится для пользователей
#сеть 5G #смартфоны
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Казани прозвучали сирены из-за воздушной тревоги

10 сентября 2026

Режим ракетной опасности введен в Татарстане

10 сентября 2026
Новости партнеров