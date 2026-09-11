Мурад Мусаев рассказал, может ли представить Дзюбу в «Краснодаре»

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Наставник «быков» Мурад Мусаев ответил, мог бы он представить возможное появление в клубе форварда Артема Дзюбы.

«Я могу представить кого угодно. Артем Дзюба – лучший бомбардир среди всех футболистов в России, поэтому за него не нужно ничего говорить – за него говорят его достижения. Что касается свободных агентов, я не знаю о том, чтобы клуб вел переговоры с кем-то из них», – сказал Мусаев Sport24.



Дзюбе – 38 лет. Он покинул «Акрон» по окончании прошлого сезона и до сих пор остается без клуба.