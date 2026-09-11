Минниханов и Гостев обсудили развитие уголовно-исполнительной системы Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с директором Федеральной службы исполнения наказаний Аркадием Гостевым. Встреча прошла в Доме правительства республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили укрепление сотрудничества между Татарстаном и ФСИН России. В частности, речь шла о дальнейшем развитии уголовно-исполнительной системы республики, а также обеспечении правопорядка и законности в учреждениях.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Аркадий Гостев прибыл в Казань для участия в XI заседании Совета руководителей пенитенциарных служб государств – участников СНГ, которое пройдет сегодня в столице Татарстана.

Совет позволяет представителям пенитенциарных служб стран СНГ обмениваться опытом и обсуждать актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества в этой сфере. В 2026 году исполняется 11 лет с момента его создания.

Во встрече Минниханова и Гостева также приняли участие начальник УФСИН России по Татарстану Эдуард Хиалеев и руководитель администрации раиса республики Асгат Сафаров.