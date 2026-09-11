В РТ назначат стипендии студентам, обучающимся по целевым договорам с МЧС

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В Татарстане планируют назначить ежемесячные выплаты в виде стипендий студентам вузов, обучающимся по образовательным программам по подготовке кадров для работы в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности республики. Проект соответствующего постановления Кабинета министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Размер ежемесячной выплаты будет равняться государственной академической стипендии, назначаемой студентам-бюджетникам, отмечается в проекте документа.

При этом постановление начнет действовать задним числом – с 1 сентября текущего, 2026 года. Контроль за исполнением документа планируется возложить на МЧС РТ.

Для назначения стипендии студент должен обучаться в вузе на основании договора о целевом обучении с Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана с обязательством отработать три года в самом ведомстве либо в подведомственном ему учреждении. Кроме того, у претендента на стипендию не должно быть задолженности по налогам и сборам.

Назначать выплату предполагается «один раз на весь период обучения». Необходимые средства будут выделяться из бюджета МЧС РТ. Списки студентов-получателей министерству предстоит составлять ежегодно: в текущем году – до 1 октября, а потом – до 1 февраля года, следующего за отчетным.