Врачи РКОД удалили редчайшую опухоль, занявшую всю брюшную полость пациентки

Фото: канал в Максе Альмира Абашева

Врачи Республиканского онкодиспансера удалили у пациентки очаги опухоли, встречающейся менее чем в 1% случаев. Об этом сообщает глава Минздрава РТ Альмир Абашев.

Во время плановой диспансеризации у 65-летней женщины обнаружили новообразование, после чего она поступила в РКОД для дальнейшей диагностики и лечения. Онкологи подтвердили, что у женщины липосаркома — злокачественная опухоль, развивающаяся из жировой ткани, которая состояла из множества отдельных узлов в брюшной полости и забрюшинном пространстве.

Пациентке назначили операцию, во время которой врачи удалили все очаги роста новообразования. Общий вес удаленных опухолей составил более 4 кг.

«Особенно сложной была работа в области почек. Опухоль охватывала обе почки, а правая была практически полностью окружена опухолевой тканью. Хирургам удалось отделить опухоль и сохранить правую почку. Опухолевый процесс также затрагивал толстую кишку и проходящие рядом сосуды, поэтому специалистам потребовалось частично удалить поражённый участок кишечника», — отмечает Альмир Абашев

В настоящий момент пациентка уже восстановилась после операции и вернулась домой. Теперь она будет заниматься профилактикой — регулярно наблюдаться у специалистов и проходить обследования.