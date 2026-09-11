Раис РТ: Странам СНГ важно объединить усилия в борьбе с преступностью

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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поприветствовал участников заседания XI Совета руководителей пенитенциарных служб стран СНГ, который в эти минуты проходит в Казанской ратуше.

«Рад приветствовать вас в Республике Татарстан. Для нас большая честь и ответственность принимать XI заседание Совета руководителей пенитенциарных служб стран СНГ. Проведение такого значимого заседания в Казани свидетельствует о признании опыта республики в организации международных форумов и является достойной оценкой наших достижений», – сказал Раис Татарстана.

Как один из ведущих и промышленно развитых регионов Российской Федерации, Татарстан активно участвует в международной экономической деятельности и развивает сотрудничество с партнерами из стран СНГ, подчеркнул Рустам Минниханов.

«Мы ценим сложившиеся отношения и дорожим доверием, которое установилось между нашими странами. В настоящее время преступность приобретает транснациональный характер. Важно объединить усилия в борьбе с ней. Трудно переоценить роль Совета в сохранении контроля над криминогенной ситуацией в стране. За годы работы Совет стал авторитетной площадкой, где принимаются решения, определяющие вектор развития пенитенциарных систем на пространстве Содружества. Именно через такие площадки выстраивается единая линия противодействия современным вызовам, совершенствуется механизм исполнения наказаний и укрепляется правовое сотрудничество», – заключил Раис РТ.