Певец Марат Галимов сообщил о гибели своего племянника-альпиниста

Фото предоставлено Маратом Галимовым

Среди альпинистов, погибших в результате схода снега на горе Мижирги в Безенгийском ущелье Черекского района Кабардино-Балкарской Республики, оказался и родственник народного певца Татарстана Марата Галимова Алмаз Мухамадиев.

Марат опубликовал видеорассказ о гибели своего родственника на своей странице в социальной сети Instagram* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Трагедия случилась 6 сентября. Всего на учебно-подготовительный сбор отправились 33 человека. Как передает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся данные, в результате схода лавины погибли 15 человек. Поиски еще двух пропавших продолжаются. Предполагается, что причиной трагедии стал отколовшийся кусок ледника, который до того начал подтаивать. Большинство погибших, включая Алмаза, были сотрудниками Росгвардии.

Фото: из семейного архива

«Мой любимый племянник – сын моей сестры. Каждый год он ездил туда на обучение и повышение квалификации, сильнейших сотрудников Росгвардии из Татарстана отправляли на тренировки, к сожалению, половина из них [в этот раз] погибла. Можно сказать, что он героически погиб при исполнении воинского долга. В прошлом году он тоже отправлялся в эти горы, а в этом году не вернулся, погиб там. Он и его товарищ были одними из первых, кого нашли 6 сентября. Есть информация, что они должны были выйти накануне, но их группы поменялись местами. Видимо, так они и погибли…» – отметил Марат Галимов.

Военные выехали за ним. Сегодня его привезут. Похороним в субботу с почетным караулом на кладбище «Курган», добавил Марат Галимов.

Фото: из семейного архива

Певец очень тепло вспоминает своего погибшего родственника. Он также с гордостью передал, что говорили товарищи о храбрости Алмаза.

«Он был немногословен, застенчив, сдержан. И при этом был волевым. Я разговаривал с ребятами, и они говорят о нем: „Всё идет вперед, не боится, мы следуем за ним“. Он не знал страха, был смелым парнем. Если нужна была помощь, был готов помочь в любую минуту», – подчеркнул Марат Галимов.

У бойца в Казани остались жена и трехлетняя дочь Айза. Она уже была «папиной дочкой», отец постоянно гулял с ней.

Фото: из сепейного архива

«Алмазу в следующем году исполнилось бы 30 лет. В этом году 29 сентября ему исполнилось бы 29. Старший мамин внук, она переживает очень тяжело. Завтра они приедут из Муслимова. Теперь мы проводим нашего родственника в последний путь. Пусть он будет в раю!» – заключил Марат Галимов.