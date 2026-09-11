Роспотребнадзор счел отказ АЗС наливать бензин в канистры нарушением

Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с отказами автозаправочных станций продавать бензин в канистры. Ведомство заявило, что подобные ограничения могут нарушать обязательные требования и права потребителей, сообщает «Фонтанка».

Поводом стало обращение автомобилиста, которому 30 мая отказались продать топливо на АЗС «Роснефти» в Ярославской области. Мужчина хотел заправить бензин в сертифицированную металлическую канистру, однако сотрудники АЗС сослались на устное внутреннее распоряжение и отказали ему.

В Роспотребнадзоре пояснили, что коммерческая организация не может отказаться от заключения публичного договора, если у нее есть возможность предоставить потребителю соответствующий товар.

Ведомство также напомнило о требованиях ГОСТ Р 58404-2019. Согласно стандарту, на АЗС запрещено отпускать нефтепродукты в стеклянную тару. Продажа топлива в пластиковую тару допускается при наличии соответствующей маркировки предприятия-изготовителя.

При этом металлические и предназначенные для горюче-смазочных материалов пластиковые канистры под этот запрет не подпадают.

По результатам проверки компании «РН-Северо-Запад» объявили предостережение. В Роспотребнадзоре уточнили, что оно носит профилактический характер и не является обязательным к исполнению, однако фиксирует признаки нарушения прав неопределенного круга потребителей.