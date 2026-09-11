В Казани и еще 15 городах России заработала связь 5G

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В столице Татарстана и еще 15 городах России заработали коммерческие сети связи пятого поколения. Пока доступ к сервисам 5G получили около 10 млн жителей страны, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Услуги связи пятого поколения будут предоставлять операторы «большой четверки»: «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2. При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все четыре оператора, в Новосибирске, Казани и Самаре – по два, в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе и Ярославле – по одному.

Вместе с тем в Минцифры подчеркнули, что уже в скором времени во всех 16 городах услугами связи пятого поколения «смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android». «Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple», – уточнили в ведомстве.

Сейчас прорабатывается запуск до конца текущего, 2026 года технологии 5G еще в 50 российских городах. На первом этапе связь пятого поколения будет работать на ранее выделенных операторам частотах связи четвертого поколения (LTE). В результате пропускная способность сетей в ближайшие годы должна вырасти на 20–25%.

Кроме того, операторы «большой четверки» получили для 5G новые полосы (по 90 МГц ) в диапазоне 4,63–4,99 ГГц без проведения аукционов. Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила условия, на которых российские компании смогут развивать сети мобильной связи пятого поколения.

При использовании диапазонов радиочастот, прежде предназначенных для LTE (4G), разрешено применение зарубежных базовых станций, установленных до 1 сентября 2026 года.

Предполагается, что связь пятого поколения в диапазоне 4,63–4,99 ГГц появится в наиболее популярных локациях городов-миллионников до конца 2028 года. За этим последует поэтапное, в течение трех лет, расширение покрытия. Начало перехода операторов на отечественные базовые станции намечено на 2027 год, завершиться он должен к концу 2031-го.

Весной этого года эксперты допускали, что Казань может стать одним из первых городов России со связью 5G. Главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин тогда указывал на отсутствие российского оборудования и предупреждал, что массового потребительского эффекта от 5G ожидать не стоит, поскольку инвестиции в такие сети слишком велики, а окупаемость для операторов фактически отсутствует. «Единственное применение 5G – это частные сети для компаний», – подчеркивал он.

В свою очередь координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев указывал, что важным преимуществом 5G является уменьшение задержки сигнала – времени передачи данных от сервера к устройству. Для обычных пользователей это не всегда критично, но такие параметры особенно важны для систем, где требуется мгновенный отклик – в том числе для беспилотного транспорта.