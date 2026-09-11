В Казани стартовал хакатон NeuroArt

Хакатон NeuroArt, направленный на разработку инновационных цифровых решений для сферы культуры с применением технологий дополненной и виртуальной реальности, искусственного интеллекта и нейротехнологий, стартовал сегодня в столице Татарстана.

Как отметил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, через хакатоны участники получают компетенции в специальностях, к которым присматриваются и которые будут востребованы в дальнейшем деятельности того или иного предприятия.

«Не зря мы на Kazan Digital Week снова собираем всех победителей, чтобы на них еще раз посмотрели, чтобы им дали оценку и чтобы на них еще раз обратили внимание», – заявил глава АН РТ.

Сам хакатон представляет собой интенсивное соревнование, объединяющее программистов, дизайнеров, аналитиков и специалистов в области культуры. В 2026 году фокус мероприятия смещен на прикладные задачи учреждений культуры: музеев, театров, библиотек и образовательных организаций.

В этом году участие в соревнованиях принимают 18 команд по три – пять человек в каждой. Среди них есть команды из Татарстана, Москвы Санкт-Петербурга и Казахстана. У казахстанской команды оказалось самое длинное название – «Қанағаттандырылмағандықтарыңызданлар», что переводится с казахского как «Неудовлетворенность». К слову, эта команда участвует в хакатоне уже во второй раз, причем в прошлом году она заняла второе место.

Отметим, что данное мероприятие проводится в рамках международного форума Kazan Digital Week – 2026 и продлится два дня – до 12 сентября. Авторы лучших прототипов разделят грантовый фонд на дальнейшее развитие проектов. Победители получат возможность представить свои решения на Demo Day в рамках конференции Kazan Digital Week.