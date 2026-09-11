В Казани создадут серию видеороликов со стихами на татарском и русском языках

В столице Татарстана началась реализация проекта «С небесной книги список дан», в рамках которого будет создано по 50 коротких видеороликов со стихами русских и татарских поэтов. Инициатива получила грантовую поддержку от Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ Марат Гатин.

«Мы уже выбрали стихотворения: по 50 на русском и татарском. Среди них произведения Пушкина, Тукая, Гумилева и многих других поэтов. Важно, что все эти стихи так или иначе касаются исламской культуры», – пояснил собеседник агентства.

Формат будет представлять собой короткие видеоролики, где татарстанские артисты будут читать эти тексты. Главная целевая аудитория проекта – молодежь.