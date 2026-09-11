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Культура 11 сентября 2026 12:01

В Казани создадут серию видеороликов со стихами на татарском и русском языках

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В столице Татарстана началась реализация проекта «С небесной книги список дан», в рамках которого будет создано по 50 коротких видеороликов со стихами русских и татарских поэтов. Инициатива получила грантовую поддержку от Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ Марат Гатин.

«Мы уже выбрали стихотворения: по 50 на русском и татарском. Среди них произведения Пушкина, Тукая, Гумилева и многих других поэтов. Важно, что все эти стихи так или иначе касаются исламской культуры», – пояснил собеседник агентства.

Формат будет представлять собой короткие видеоролики, где татарстанские артисты будут читать эти тексты. Главная целевая аудитория проекта – молодежь.

#стихи #группа стратегического видения россия - исламский мир
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