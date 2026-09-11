Более 36 тысяч татарстанцев зарегистрировались в системе «Мобильный избиратель»

На сегодняшний день голосовать на выборах депутатов Госдумы РФ с помощью механизма «Мобильный избиратель» собираются 36 680 татарстанцев. Об этом на брифинге в информационном центре «Точка выбора» сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Это те, кто обратился и оставил заявку, чтобы голосовать не там, где они прописаны, а там, где они пожелали», – пояснил он.

Он также добавил, что на телефоны горячей линии 292-84-33 и 8-800-200-00-20 поступили порядка 400 звонков избирателей.