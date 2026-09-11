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Общество 11 сентября 2026 10:11

В Казани началось заседание Совета руководителей пенитенциарных служб стран СНГ

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В Казанской ратуше началось Заседание XI Совета руководителей пенитенциарных служб стран СНГ. Участие в мероприятии принимают участие руководители соответствующих министерств и ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Кроме представителей уголовно-исполнительной системы, на Совете присутствуют сотрудники Антитеррористического центра государств – участников СНГ, Исполнительного комитета СНГ.

На заседании обсудят опыт работы стран СНГ по приоритетным вопросам, организационные вопросы деятельности Совета, выполнение межгосударственных правоохранительных программ и многое другое. Также на мероприятии обсудят основы исправления осужденных, организацию работы с верующими и вопросы социальной защиты сотрудников пенитенциарных служб.

«Искренне рад приветствовать всех вас в России, в Республике Татарстан. Для нас большая честь принимать вас в Казани, городе трудовой доблести. Ваше общее участие подтверждает стремление к сотрудничеству и решению наших общих задач», – обратился к присутствующим на открытии заседания директор ФСИН России Аркадий Гостев.

Он также поблагодарил Раиса Республики Татарстан за организацию заседания Совета на высоком уровне.

#фсин
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