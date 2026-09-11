Огурцы, рис и хлеб подорожали в Татарстане за неделю

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Цены на ряд продуктов питания выросли в Татарстане с 31 по 7 сентября. Среди перечисленных товаров сильнее всего подорожали огурцы – на 3,29%, следует из данных Татарстанстата.

К 7 сентября средняя стоимость огурцов в республике достигла 97,31 рубля за килограмм.

На 2,65% за неделю подорожал рис. Его средняя цена составила 81,65 рубля за килограмм. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросли в цене на 2,42% – до 105,02 рубля за килограмм.

Также увеличилась стоимость гречки – на 2,38%, до 62,78 рубля за килограмм. Сахарный песок подорожал на 2,17%, до 82,73 рубля за килограмм.

Средняя цена бананов выросла на 1,19%, до 137,47 рубля за килограмм. Пшено подорожало на 1,14%, до 47,39 рубля, а пшеничная мука – на 1,36%, до 42,92 рубля за килограмм.

Рост цен зафиксирован и на детское питание. Фруктово-ягодные консервы для детей подорожали на 1,02% и в среднем стоили 567,52 рубля за килограмм. Стоимость мясных консервов для детского питания увеличилась на 1,1% – до 1 190,49 рубля за килограмм.